Anna Faris wil niet trouwen

Zij spraken de actrice over haar scheiding en haar liefdesleven en vroegen rechtstreeks of ze over bijvoorbeeld anderhalf jaar met Barrett in het huwelijksbootje zou stappen. Doordat Farris er omheen blijft draaien, is wel duidelijk op te maken dat ze er niet om staat te springen. „Ik geloof in monogamie en toewijding, maar de juridische implicaties die erbij komen kijken..”

Eerder was Anna Faris twee keer getrouwd geweest, onder meer negen jaar lang met Chris Pratt, met wie ze zoon Jack (6) heeft. Hij liet haar onlangs netjes weten dat hij zijn nieuwe liefje Kristina Schwarzenegger ten huwelijk heeft gevraagd, zodat ze dat niet uit de media zou hoeven vernemen. Eerder trouwde Farris met Scarie Movie-acteur Ben Indra; dat huwelijk duurde vier jaar.