Edwin Evers verrast Veronica-luisteraars

Het lijkt een goede 1-aprilgrap te zijn, afgaand op de tweet van Wilfred Genee maandagmiddag. Hij schrijft: „Mooie boel. Mijn plaats kwijt bij Veronica Inside aan ene Edwin Evers. Moet niet gekker worden.”

De uitzending begon maandagmiddag alsof er niets aan de hand was. Evers deed nog even zijn bekende Frank de Boer-typetje. Fans zijn op Twitter razend enthousiast over de onverwachte terugkeer van Evers en zijn team, maar denken ook direct aan een 1 april-grap. „Haha, wat goed.” Ze noemen het weer ’ouderwets gezellig’ en vinden 1 april dan ook ’een leuke dag’. „Goeie 1 april-grap.”

Edwin Evers nam eind vorig jaar na 21 jaar afscheid van zijn ochtendshow Evers Staat Op, met een twaalf uur durende marathonuitzending op Radio 538. In januari van dit jaar kreeg hij de prestigieuze publieksprijs de Gouden RadioRing 2018 uitgereikt. Hij liet toen weten te genieten van zijn vrije tijd en het uitslapen en het radiomaken niet te missen.