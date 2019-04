Korea wil Verliefd op Cuba met méér Jan Kooijman

„Jan is in Azië mateloos populair”, vertelt de regisseur. In Verliefd op Cuba speelt Kooijman een freefighter. „We hebben meer scènes gedraaid waar hij vecht. Ik vond ze voor de Nederlandse versie wat te veel over de top. Maar op verzoek ga ik voor de Koreaanse versie weer de montagekamer in.” In totaal gaat het om zo’n drie minuten, aldus Nijenhuis.

Eerder werden ook zijn komedies Verliefd op Ibiza en Toscaanse Bruiloft goed ontvangen in Zuid-Korea. Ook in deze film speelde Kooijman een hoofdrol. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Verliefd op Cuba in Azië te zien zal zijn.

Top 10-film

Verliefd op Cuba vertelt over Loes, die plotseling wordt gebeld vanaf de Cubaanse ambassade dat haar dochter gaat trouwen met een Cubaan. Ze boekt de eerstvolgende vlucht naar Havana en is vastberaden om een stokje voor dit in haar ogen tot mislukken gedoemde huwelijk te steken. Tijdens haar verblijf op het eiland hervindt Loes echter haar geloof in de liefde door een affaire met de woest aantrekkelijke Jan én met haar ex-man Alex.

De hoofdrollen worden gespeeld door Susan Visser, Abbey Hoes, Jan Kooijman, Niek Roozen, Barbara Sloesen en Anouk Maas. De film staat al bijna twee maanden in de top 10 van best bezochte titels in de Nederlandse bioscopen. In totaal bezochten in Nederland al bijna 400.000 mensen de komedie.