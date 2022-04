Simon Cowell verkiest bier boven eten

„Ik ben geen grote eter. Ik geniet er niet van”, vertelt hij aan The Sun. „Ik drink liever een biertje dan dat ik eet.” Simon blijkt zo’n lastige eter te zijn dat hij zelfs liever niet uit eten gaat of in het openbaar eet. „Soms, als we uit eten gaan en ik van tevoren al weet dat ik alles op het menu haat, eet ik thuis eerst toast met bonen zodat ik daar niets meer hoef.”

Hij bekent bovendien dat hij het vreselijk vindt om naar grote feesten of bruiloften te gaan, omdat hij het eten toch ’afschuwelijk’ vindt. Wellicht dat dat dan ook een van de redenen is waarom hij heeft besloten zijn eigen huwelijk te regelen in plaats van alles uit handen te geven aan een wedding planner.

Cowell ontwikkelde de gewoonte om niet meer in het openbaar te eten nadat hij in 2020 zijn rug brak na een ongeluk met een elektrische fiets waarna hij besloot zijn levensstijl volledig om te gooien. Dat bleek ook hoognodig. Na een bloed- en urineonderzoek kreeg hij op zijn donder van de arts. „Hij zei dat ik het slechtste dieet had van alle mensen die hij ooit had onderzocht. Ik volgde volgens hem een dieet van een jongen uit de jaren zestig.”

Sindsdien leeft Cowell dan ook een stuk gezonder. Hij sport nu met regelmaat en houdt zich aan een gedisciplineerd dieet, waarbij hij geen rood vlees, zuivel, suiker en gluten meer eet.