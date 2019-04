Luizenmoeder-team komt met satirisch programma

Het satirische programma heeft als titel De Promenade en zal worden uitgezonden op zondagavond. Behalve Van Loon werken ook Luizenmoeder-bedenkers Ilse Warringa, Diederik Ebbinge en acteur Ton Kas aan de nieuwe show mee.

Meer wilde Van Loon niet zeggen over het nieuwe programma. Videoland maakte maandag bekend dat de cabaretier de hoofdrol gaat spelen in Random shit, de nieuwe serie van het team achter New Kids. Van Loon speelt 27 verschillende rollen; daarnaast vertolkt Ruben van der Meer een belangrijke rol in de achtdelige serie.

De Luizenmoeder krijgt komend seizoen geen vervolg. Wel hebben de acteurs uitgesproken wellicht een speelfilm te willen maken. De kijkcijfers liepen in seizoen twee opvallend snel terug.