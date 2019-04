Gordon opent burgerrestaurant

De burgerzaak bevindt zich in de Paulus Potterstraat in Zuid. De website bevatte maandagavond nog geen informatie over het menu. De zanger stelde vorig jaar bij de aankondiging van het burgerrestaurant zich steeds te ’willen vernieuwen om het leven spannend te houden’.

Gordon was bij de opening verkleed als Dorothy uit de Wizard of Oz. Eerder op de dag vertelde de zanger in Veronica Inside dat ook de wc in het restaurant dat thema heeft.

Bij de opening was onder meer Jandino Asporaat aanwezig. Gordon en Jandino gaan samen programma's presenteren voor SBS6. Gordon tekende vorige jaar een exclusief contract voor vijf jaar bij Talpa.