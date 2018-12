Ook Elizabeth denkt aan slachtoffers Irma

Koningin Elizabeth Ⓒ Hollandse Hoogte

In navolging van koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft ook de Britse koningin Elizabeth geschokt gereageerd op het natuurgeweld van de orkaan Irma. Ze laat in een bericht weten mee te leven met alle mensen die zijn getroffen, met name op de eilandengroep Antigua en Barbuda dat onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk.