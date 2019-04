Deze rappers werd voor altijd het zwijgen opgelegd

Nipsey Hussle. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tupac Shakur (25), The Notorious B.I.G. (24) en RUN DMC’s Jam Master Jay (37) mogen misschien wereldwijd wel de bekendste hiphopartiesten zijn die zijn doodgeschoten, in de afgelopen jaren zijn er een flink aantal bijgekomen. Sinds 2015 zijn er in totaal 11 rappers door geweld om het leven gekomen. Zes daarvan zijn in het huidige en afgelopen jaar op brute wijze vermoord.