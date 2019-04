’Geen cent overgehouden aan Songfestival’

In het boek Een leven lang geleden blikt Getty Kaspers onder meer terug op haar tijd als zangeres van Teach-In. „Behalve lichamelijk, was ik ook mentaal uitgeput.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Deze week presenteert GETTY KASPERS haar memoires. In het boek Een leven lang geleden vertelt de zangeres, die in 1975 voor ons land het Eurovisie Songfestival won met het nummer Ding-a-dong, over haar hoogte- en dieptepunten. „Ik was uitgeput, maar de geldpers moest blijven draaien...”