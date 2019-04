Mel B ’perplex’ over ontkenning Geri Horner

„Mel heeft het gevoel door Geri voor leugenaar uitgemaakt te worden. Het is alsof hun geschiedenis uitgewist wordt”, aldus een insider. „Dit brengt wel spanningen met zich mee voor de repetities van hun concerten die eraan komen.”

Geri, die getrouwd is met Red Bull Racing-baas Christian Horner, liet via haar woordvoerder weten „dat wat er geschreven niet waar is en kwetsend is voor haar familie.”

Mel B zei dat de twee ooit een eenmalig avontuurtje hadden en dat het „gewoon gebeurde.” Na haar onthulling werd gefluisterd dat Geri kwaad was en dat de geplande reünietour in gevaar is. Spice Girls-fans hoeven zich echter geen zorgen te maken, zegt de woordvoerder. „Geri kan niet wachten de meiden en alle fans tijdens de tour te zien, een geweldige tijd met iedereen te hebben en nieuwe herinneringen te maken.”