Snoop Dogg blowt er flink op los tijdens première

Ⓒ Richard Shotwell/Invision/AP

Dat Snoop Dogg niet vies is van een jointje is algemeen bekend. Dat hij zijn geliefde blowtje rustig binnen opsteekt, weten ze nu bij de ArcLight Cinema in Hollywood ook. Snoop gaf het begrip ’green room’ een nieuwe lading, door ervoor te zorgen dat de kamer daadwerkelijk groen uitsloeg van de rook van zijn joint. Dit meldt Page Six.