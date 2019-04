Victor Reinier nog lang niet klaar met Flikken Maastricht

In augustus start de cast met de opnames van de veertiende reeks, vooralsnog is niet gepland dat de serie hierna stopt. Victor wil dat dan wel graag van tevoren weten. „Want als het zover is, wil ik zeker weten dat we een bijzonder einde kunnen maken aan de serie”, zegt hij. „Het lijkt me vreselijk een ’normaal’ seizoen te maken, met een cliffhanger, en dat we later horen dat dit het einde was. Dat wil ik echt niet.”

Met kijkcijferhit Flikken Maastricht en verschillende theaterproducties heeft de acteur de afgelopen jaren niet stilgezeten. Spijt heeft hij dan ook niet. „Ja, als ik het opnieuw mocht doen, zou ik het volkomen anders doen. Maar alleen omdat ik het nu al een keer zo gedaan heb. Ik heb een carrière die goed gaat, de kinderen zijn gezond en gelukkig, ik heb een goede relatie en een uitstekende relatie met de moeder van mijn kinderen, mijn eigen moeder is er nog en met haar heb ik een goede band. Wat valt er voor mij te klagen?”

Geen simpele glijbaan

Wel heeft Victor het niet alleen maar gemakkelijk gehad. „Mijn leven is niet altijd een simpele glijbaan geweest, maar in dat geval had ik ook geen goede carrière gehad en was ik een saaie sodemieter geweest”, zegt hij. „Je hebt hobbels in je leven nodig die je louteren en vormen en die je laten genieten van een zonnige dag als vandaag.”

Een moeilijk moment was zijn scheiding in 2007. „Maar hoe we daar uit zijn gekomen, vind ik fantastisch. We zijn alle twee gelukkig, hebben allebei een fijne relatie nu”, zegt Victor over zijn ex-vrouw die zelfs bij de première was van zijn meest recente theaterstuk Een goed mens. „Ik gun iedereen in een scheiding niet te vergeten dat het grootste gedeelte van de relatie fijn was. Dat het niet is gelukt, is voor beide partijen heel erg vervelend en verdrietig, want zo ben je er niet aan begonnen. Geef elkaar de ruimte en rust om verdrietig en boos te zijn, maar vergeet niet waar je vandaan kwam, wat het ooit was tussen jullie.”