Bruce Willis zet Caribisch strandhuis te koop

Het optrekje staat op het eiland Parrot Cay en bestaat uit 3 verschillende villa's die op een groot stuk grond staan. Het hoofdhuis is in 2018 nog grondig gerenoveerd en telt onder andere 5 slaap-en badkamers, een bioscoop, een grote keuken en verschillende zithoeken. De master bedroom beslaat de gehele twee verdieping en heeft hoge plafonds met balken. De terrassen bieden uitzicht op zee en de zorgvuldig aangelegde tuin.

De twee gastenvilla's hebben elk 3 slaapkamers, waardoor er genoeg ruimte is om familie en vrienden mee te nemen op vakantie. Er zijn twee zwembaden, er is een yoga paviljoen, een speeltuin voor de kinderen en toegang tot een eigen stuk strand. Wie zin heeft in een stuk vers fruit, kan kokosnoten, bananen en papaya's uit de eigen fruitbomen plukken.