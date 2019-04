Doodsoorzaak Nipsey Hussle bekend gemaakt

„De hulpverleners namen hem mee naar het ziekenhuis, waar hij om 5 voor 3 ’s middags overleed. Uit de autopsie is gebleken dat de wonden, veroorzaakt door de kogels die op hem zijn afgevuurd, hem uiteindelijk fataal zijn geworden. De manier van overlijden is vastgesteld als moord”, aldus de lijkschouwer in een officieel statement.

Bekijk ook: Rapper Nipsey Hussle doodgeschoten

Bekijk ook: Doodgeschoten Nipsey Hussle had afspraak met politie

De twee anderen die evenals Nipsey werden neergeschoten liggen nog in het ziekenhuis en lijken in stabiele toestand te verkeren. Fans hebben zich op de plek van de schietpartij verzameld en leggen bloemen en kaarsjes neer.

Ⓒ AP

Nipsey, wiens echte naam Ermias Davidson Asghedom is, werd in de rapscene bekend met enkele mixtapes. Vorig jaar kwam zijn eerste studio-album uit, Victory Lap. De plaat werd genomineerd voor een Grammy in de categorie beste rapalbum, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen Cardi B. De rapper laat een vriendin en twee kinderen achter.