1 april-grap Justin Bieber valt verkeerd

„Wat een zieke grap. Weet je wel hoeveel vrouwen moeilijk, of zelfs helemaal nooit, zwanger worden, een miskraam krijgen of een kindje verliezen? Hoe kun je hier grappen over maken, dan ben je echt niet goed bij je hoofd”, aldus een volger. „Ontzettende eikel dat je bent. Ik hoop niet dat Hailey en jij ooit in het traject terecht komen van steeds opnieuw teleurgesteld worden als je niet zwanger kunt worden. Dit is echt misselijk om hier zo luchtig en lollig over te doen. Je kwetst hier veel mensen mee”, zegt een andere fan. „Jullie zijn twee walgelijke mensen, Justin en Hailey. Jullie moeten je schamen.”

Bieber’s moeder Pattie Mallette is er kennelijk ook nog niet klaar voor om oma te worden, want zij reageerde op de grap: „Ik hoop inderdaad dat dit een geintje is.”