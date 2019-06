Susan Smit viert vrijgezellenfeest

„En toen liep ik zaterdag ineens, gelijk een Britse toeriste die haar henparty viert, door mijn eigen stad met een rare hoofdtooi op”, schrijft Susan op Instagram. Het feest vond in Amsterdam plaats. „Op elke plek waren er nieuwe vrienden die me in de maling namen. Te beginnen met twee bekend uitziende Jordanese verkoopsters bij de slijter. Daarna een theaterworkshop improviseren, borrelen en uit eten.”

Ⓒ Instagram

Ze was maar wat blij met het programma van de dag. „Ontroerend hoe goed ze me kennen en geen sportieve toestanden, konijnenpakken of kopstootjes hadden bedacht.”

Onno ging in februari in Parijs op zijn knieën voor Susan. Ze hebben elk twee kinderen uit eerdere relaties.