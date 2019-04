Carlo Boszhard wordt columnist Televizier

Carlo deelt in het magazine en online wekelijks zijn mening over wat er speelt op het gebied van televisie en entertainment. "Ik lees Televizier al sinds mijn jeugd; mijn moeder had het blad al. Ik was dus vereerd toen ik werd gevraagd als nieuwe columnist", zegt hij.

De presentator volgt Peter van der Vorst op die het vanwege zijn nieuwe functie als directeur Content en Marketing bij RTL na 7,5 jaar te druk heeft. De eerste column van Carlo is dan ook een brief aan zijn voorganger. "Ik hoop niet dat je kwaad bent dat ik je baantje heb overgenomen... Eerlijk zeggen." Daarmee zet Carlo de toon voor zijn reeks columns: “Ik ga geen mensen schofferen, maar geef mijn mening met een knipoog.”