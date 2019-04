Pathé gaat aantal 4DX-zalen verdubbelen

Dat heeft een woordvoerder dinsdag bekendgemaakt. Pathé is momenteel de enige bioscoopexploitant die deze techniek aanbiedt. Het concern introduceerde eind 2017 twee zalen waar bezoekers 4DX kunnen ervaren, in Amsterdam en Rotterdam.

Inmiddels zijn er vijf theaters met een 4DX-zaal: De Munt, De Kuip, Scheveningen, Eindhoven en Maastricht. Sinds de opening van de eerste zalen werden er al meer dan 500.000 kaartjes voor de bijzondere filmervaring verkocht.

In Pathé Nijmegen wordt deze week begonnen met de bouw van een 4DX-zaal. Later deze maand gaat de bouw van zo’n zaal van start in Pathé Arena in Amsterdam. De andere drie bioscopen worden later bekendgemaakt. Twee van de best bezochte films in 4DX waren allebei afkomstig van stripproducent Marvel: Black Panther en Avengers Infinity War.