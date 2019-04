Kees van der Spek is opa geworden

En dat wil de 55-jarige tv-maker van de daken schreeuwen, laat hij zijn ’vrienden van twitter’ weten. „Ik werd gister opa!!!” Het jongetje heeft de naam Floris gekregen. „‘n Vernoeming naar z’n (vermeende) bet bet bet-overgrootvader Floris V.” Kees bezweert dat het geen verlate 1 april-grap is. „Het is heus waar. Vraag maar aan neef Arjen Lubach.” Ook wijst hij zijn volgers er nog wel even op dat ze vanavond natuurlijk even goed naar zijn programma moeten kijken.

