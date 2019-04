Gert stopt met Samson

„Ik doe het nog altijd graag en ik heb er veel goesting in. Maar ik wil het moment voor zijn, dat er straks een zielig oud ventje naast een pop liedjes staat te zingen”, licht Gert zijn beslissing toe. Of er een opvolger komt, is nog niet duidelijk. Studio 100 laat weten dat ze die optie openhouden. Het personage van Samson blijft wel gewoon bestaan.

Vanaf 21 december neemt Gert afscheid met een jubileumvoorstelling in het pop-uptheater van Studio 100 in het Belgische Puurs, met de volledige cast van het populaire kinderprogramma. Daar worden meerdere shows gespeeld. Voor de echte laatste keer dat Gert samen met zijn trouwe viervoeter het podium betreedt, is nog geen datum geprikt. „De show loopt zolang er tickets worden verkocht.”

Gert blikt terug op dertig mooie jaren. „Ik heb het met heel veel plezier gedaan”, zegt hij. „Zonder Samson was er geen Studio 100 geweest. Samson is namelijk de Mickey Mouse van Studio 100.”

Samson werd in 1989 bedacht door Danny Verbiest. Het duo Samson en Gert was voor het eerst op televisie te zien op 2 september 1990. Naast hun eigen tv-programma deden de twee het zakelijk gezien ook goed. Zo maakten ze 18 cd’s met meer dan 200 nummers. Ook maakten ze meerdere kersthows en bestaat er een wijslijst aan merchandise van Samson en Gert.

Verbiest moest in 2006 stoppen als de stem van Samson vanwege gezondheidsproblemen. Daarna werd er besloten geen nieuwe afleveringen te maken.