Schandaal dreigt in Duitsland om Romy Schneider-veiling

Zij zijn bereid flink in de buidel te tasten voor spullen waarvan zij denken dat die Romy toebehoorden. Bijna 27.000 euro verdiende Veilinghuis Ruef in Beieren aan 29 van haar vermeende bezittingen. Zo leverde een gewilde halsdoek van Yves Saint Laurent 2200 euro op. Op 12 april worden de overige 21 voorwerpen aangeboden. De spullen daarvan zouden geleverd zijn door de erfgemeenschap die anoniem wil blijven, zegt veilingorganisator Andreas Ruef.

De spullen die afgelopen weekend op de veiling in Landshut werden aangeboden Ⓒ Hollandse Hoogte

Maar het is allemaal één grote oplichterij, stellen dochter Sarah en ex-echtgenoot Daniel Biasini in Bild. Voor Sarah is de maat vol. „Ik ben de enige erfgename van Romy Schneider. Er bestaat geen zogenaamde erfgemeenschap!” Het stoort haar vooral dat daarmee de indruk gewekt wordt dat zij of haar oom Wolf-Dieter Albach (78) persoonlijke stukken hebben ingediend. „Ik wil het heel duidelijk maken dat ik niets met deze veiling te maken heb en ook niet in de opbrengst deel. Ik ben nooit benaderd en heb daarom ook nooit mijn toestemming gegeven.” Voor haar oom geldt hetzelfde, zegt ze.

Dochter Sarah Biasini laat weten dat zij er niets mee te maken heeft Ⓒ Hollandse Hoogte

Al voorafaand aan de veiling voer haar vader, Romy’s ex-man Daniel Biasini (69) uit, in de krant: „Niets van dat alles is van Romy geweest. De voorwerpen komen uit de erfenis van Romy’s moeder Magda Schneider en haar laatste echtgenoot Horst Fehlhaber. De persoon die het ingediend heeft, verschuilt zich achter anonimiteit. En heel eerlijk: dat is walgelijk. De naam van Romy wordt helaas al vaak genoeg besmeurd. Ik laat niet toe dat dat nu ook met de naam van mijn dochter gebeurt.”