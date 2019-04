Madness viert 40-jarig jubileum in Amsterdam

Madness is sinds 1976 bij elkaar en is bekend van hits als One Step Beyond, Baggy Trousers en Our House. De Britten brachten twaalf studioplaten uit. De meest recente, Can't Touch Us Now, verscheen in 2016. Tijdens de jubileumshow komen alle grote hits van de band voorbij.

Kaartjes voor het concert zijn vanaf vrijdagochtend te koop.