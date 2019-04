Angela Groothuizen en Chantal Janzen uit World’s Best geknipt

„Dit heeft als reden dat zowel Chantal als Angela contractuele verplichtingen elders hebben, waardoor de distributeur ons geen toestemming kan geven om deze beelden uit te zenden. Dit geldt voor alle twaalf afleveringen”, aldus SBS over de vaste RTL-gezichten.

De presentatrices namen in The World’s Best, dat in februari van start ging in de Verenigde Staten, plaats in de zogeheten ’wall of the world’. Deze groepsjury bestaande uit vijftig entertainmentexperts van over de hele wereld beoordeelt samen met de reguliere jury de optredende talenten van over de hele wereld. Groothuizen zei eerder dat ze niet aan het woord zou komen in het programma. „Welnee joh! Ik moet nog maar zien of ik überhaupt wel in beeld kom. Wij zijn gewoon levend decor eigenlijk.”

Het eerste seizoen van The World’s Best werd op 13 maart afgesloten op de Amerikaanse zender CBS. De show wordt gepresenteerd door James Corden. Juryleden Drew Barrymore, RuPaul Charles en Faith Hill bepalen samen met de ’wall of the world’ of de talenten, in verschillende disciplines, door mogen.