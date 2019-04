Sexy deelnemer Steenrijk Straatarm op cover Spaanse Playboy

Ze is daarmee, zo claimt ze, de eerste Nederlandse ooit die de cover van de Spaanse Playboy mag sieren. Het contact ontstond doordat het blad vernam dat de veelzijdige Djamila Celina, ooit tot werelds meest sexy dj uitgeroepen, op Mallorca verblijft.

De shoot is al geschoten, vertelt Djamila, in Los Alcázares. „Het ging allemaal heel naturel, ik was niet zenuwachtig. Het was ook een superprofessioneel team van vijf vrouwen en één mannelijke fotograaf.” Haar man Johannes vloog met haar mee. „Hij vond het een hele toffe en bijzondere ervaring.”

Mogelijk houdt Djamila er niet alleen een cover aan over. „We zijn nu in onderhandeling met Playboy om het allereerste officiële Playboy-event ooit in Mallorca te houden.”

Het nummer met de Nederlandse schone op de voorkant verschijnt donderdag.