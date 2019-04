Hologramshow Buddy Holly en Roy Orbison naar NL

De Rock ’n’ Roll Dream Tour doet in oktober ook al een aantal steden in Ierland en het Verenigd Koninkrijk aan. Orbison’s zoon Roy Jr. is blij met het initiatief.„Mijn vaders muziek betekende veel voor ons en voor miljoenen fans wereldwijd”, laat hij weten. „Om zijn legendarische liedboek weer te openen en zijn stem weer in concertzalen te kunnen horen is een allesoverstijgend en gelukkig gevoel.”

Orbison brak in 1960 wereldwijd door met het nummer Only the Lonely. Later scoorde de in 1988 overleden Amerikaanse country- en rockzanger hits met Crying, In Dreams en Oh, Pretty Woman. Buddy Holly was al op zijn 16e een doorgewinterde artiest. De Amerikaanse rock-’n-rol-zanger, die in 1959 overleed, is bekend van hits als Peggy Sue, Oh Boy! en Not Fade Away. Orbison en Holly werkten in het echt ook een paar keer samen. „Hoe ontzettend cool is het dat deze twee geweldige vrienden nu zo rond de wereld kunnen toeren?”, aldus Roy Jr.

Kaartjes voor beide shows in Nederland zijn vanaf donderdagochtend te koop.