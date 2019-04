Australische superfan prins Harry (99) overleden

Daphne, die werd omgedoopt tot Harry’s favoriete Aussie, werd vrijdag nog verrast met een verjaardagskaart van Harry en Meghan. „Mijn vrouw en ik sturen onze warmste verjaardagswensen”, schreef de prins hierin. „We hopen dat je een fantastisch feest hebt en bent omringd door familie en vrienden en gefeliciteerd dat je uit het ziekenhuis hebt weten te blijven. Gefeliciteerd met het bereiken van deze belangrijke en indrukwekkende mijlpaal voor je eeuwfeest volgend jaar.”

Prins Harry stelt Meghan Markle in 2018 voor aan zijn Australische superfan Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

De superfan ontmoette haar Britse idool drie keer. In oktober vorig jaar trof ze de prins tijdens zijn bezoek aan Sydney. Harry herkende haar gelijk en stelde Daphne zelfs voor aan Meghan. Eerder zagen ze elkaar al in 2015 en 2017 tijdens Harry’s bezoeken aan Australië. In 2015 mocht Daphne de prins zelfs kussen.

Prins Harry en Daphne Dunne in 2015 Ⓒ AP