Politie: ’Social media speelde rol in dood Nipsey Hussle’

Dat schrijft Page Six die met politiechef Michel Moore sprak. Volgens hem zou de afspraak die Nipsey met hen had om manieren te zoeken op het geweld door gangs te stoppen, vooral gaan over social media. Hij noemt het een van de grootste issues waar ze een oplossing voor wilden zoeken. „We zien dat sociale media absoluut aanzet tot geweld. Ik zeg het maar gewoon: social media staat een houding van disrespect toe en dat wordt uitgevochten op straat.”

De identiteit van de dader van de moord op Nipsey Hussle, werd eerder op de dag bekendgemaakt door de politie. Deze Eric Holder zou volgens Moore ook iemand zijn geweest die dicht bij de rapper stond en persoonlijke motieven hebben gehad. De 33-jarige rapper postte een paar uur voor zijn sterven nog een tweet met de raadselachtige tekst: ’Sterke vijanden hebben is een zegen’. Meer dan 300.000 mensen hebben intussen een hartje gegeven aan deze tweet en hij werd meer dan 165.000 keer geretweet.

Nipsey Hussle was een van de drie mensen die zondag tijdens de schietpartij werd neergeschoten. Hij overleed later aan zijn verwondingen. De andere twee slachtoffers hebben het overleefd. Nipsey behoorde wel degelijk tot een bende van LA, de Rollin 60s street crew.

