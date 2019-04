Samson en Gert ’voorlopig’ niet naar Nederland

Gert vindt het na dertig jaar welletjes geweest. „Ik heb altijd het idee dat de act Samson en Gert ooit een beetje zielig gaat worden, zeker als ik tachtig word. Ik heb besloten dat punt voor te zijn, door nu te stoppen op het punt dat we zelf het gevoel hebben dat we eigenlijk nog heel succesvol zijn. Ik zou het jammer vinden als dat niveau op enig moment zou aftakelen”, zegt Verhulst.

Gert kondigde dinsdag aan afscheid te nemen met een onbekend aantal shows 30 jaar Samson in het pop-uptheater van Studio 100 in Puurs in Vlaanderen, vanaf 21 december. De voorstelling komt niet naar Nederland. „Stel dat er op een of andere manier veel interesse of vraag is, dan wil ik het wel doen. We hebben vroeger heel vaak opgetreden in Nederland. In Carré in Amsterdam bijvoorbeeld. Ik kan op dit moment niet goed inschatten wat de interesse in Nederland zal zijn. De kans dat we naar Nederland komen is op dit moment klein, tenzij er een actiegroep opstaat, dan willen we er wel over nadenken.”

Twee shows

„We doen twee verschillende shows. Naast een dagshow voor families komt er een avondshow voor jongvolwassenen, omdat we uit ervaring weten dat zij heel graag komen kijken en meezingen met de liedjes die ze als kind hebben geleerd. We hebben vorig jaar concerten voor studenten gedaan in het Antwerpse Sportpaleis. Het waren de meest bijzondere concerten uit mijn tijd met Samson en Gert, omdat ik daar merkte dat de generaties van 18 jaar tot 25 jaar het hele repertoire meezongen. Mensen van het Sportpaleis zeiden me dat ze die avond meer decibels hadden gemeten dan met het concert van Metallica. We hadden daar een geluidsrecord gebroken.”

„Ik denk dat de populariteit altijd te maken heeft gehad met herkenbaarheid. Dat kinderen zich altijd herkennen in de situaties die wij beleven op tv. Alle figuren in Samson en Gert, burgemeester Van Leemhuizen, Alberto, mevrouw Jeannine en Octaaf, zijn eigenlijk allemaal kinderen in een volwassen lijf. Dus de kinderen herkenden zichzelf. Maar als de figuren domme dingen deden, dan hoefden ze zich er niet mee te identificeren, want dat waren toch volwassenen. Dat is de basis van het succes geweest.”

Geen verrassing

Voor de cast is het afscheid van Gert geen verrassing. Verhulst: „Toen we vijf jaar bezig waren, vroegen ze me al ’hoe lang ga je dit nog doen? We spreken er al jaren over. Iedereen is heel dankbaar na dertig jaar en ikzelf ook, dus eigenlijk kunnen we ons er wel in vinden.”

Samson is begonnen als sidekick van de omroeper om op een luchtige manier kinderprogramma’s aan te kondigen. „Eerst met niets meer dan een stoel en een mandje, daarna zijn er decors bij gekomen en de andere personages.”

Studio 100

Samson staat aan de basis van Studio 100. Gert noemt de hond de Mickey Mouse van zijn bedrijf. „Toen dit bedrijf werd opgericht was Samson het enige karakter en haalde hij de centjes binnen. Later zijn Kabouter Plop erbij gekomen, Mega Mindy, Piet Piraat, K3. Zonder Samson was er geen Plopsaland, dus een heel belangrijk figuur voor het bedrijf en mijzelf natuurlijk.”

Samson gaat na de jubileumshows door in 2020, maar zonder Gert. „Maar hoe we dat gaan aanpakken, daar zijn we nu volop over aan het nadenken. Mensen met ambitie kunnen zich melden.”