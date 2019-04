Sitcom Philippe Geubels vanaf 22 april te zien

Ⓒ Hollandse Hoogte / Isopix

De nieuwe sitcom met de Belgische komiek Philippe Geubels in de hoofdrol is vanaf 22 april te zien op Videoland. Dat heeft RTL dinsdag bekendgemaakt. Later dit jaar wordt GEUB ook op RTL uitgezonden. In België is de serie vanaf vrijdag te zien via de betaalzenders van Telenet en later dit jaar op zender Eén.