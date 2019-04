Miljuschka Witzenhausen opgelicht door aannemer

Miljuschka heeft stappen ondernomen. „Ik probeer m’n geld via juridische weg terug te krijgen, maar daardoor mag ik de puinhopen van wat mijn badkamer en slaapkamer hadden moeten worden niet aanraken. Dat zou namelijk het bewijs kunnen vernietigen.”

De foodie kon ook niet in de boerderij wonen. „Tot nu toe woonden we even in een hotel. Gelukkig gaan we nu, dankzij de inspanningen van veel hulpzame zielen, voorlopig in onze schuur wonen. Douchen wordt wassen bij de gootsteen. De slaapkamer wordt één hok met twee matrassen erin, waar de kids en wij samen slapen met een 9kW elektrische bouwkachel. Maar we zijn thuis én elke dag bij de bouw aanwezig.”

Stress

Miljuschka baalt enorm. „De stress die dit oplevert, is onmetelijk. Ik ben al drie keer bijna in de vangrail gereden, heb constant het gevoel dat ik flauwval. Het is gewoon fokking veel.”

Ze verhuisde naar een boerderij om te gaan samenwonen op het platteland. In een vlog houdt ze de vorderingen van de verbouwing van het kookparadijs bij. Miljuschka wil op de boerderij een keuken bouwen waar ze met haar vriend Philip, die videoproducer is, kookprogramma’s kan maken.