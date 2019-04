Voormalig Buitenhof-presentatrice onder vuur om ’Boreaal Wonderkind’

Ze twitterde maandagavond een screenshot van een wikipedia-pagina over Josef Mengele waar hij ’Borealisches Wunderkind’ genoemd werd. Volgers merkten al snel op dat deze bijnaam voor de nazi pas kortgeleden anoniem is toegevoegd zonder bronvermelding en dus nep is.

Ook mensen die geen fan zijn van Thierry Baudet vinden het een ongepaste associatie die Luyten hier onterecht legt. „Marcia, ik ben geen voorstander van Baudet. Maar ik vind dit niet kunnen.”

In reactie op de kritiek probeert Luyten haar eerdere post recht te zetten door Wikipedia ’geen solide bron’ te noemen. Ze maakt het voor velen echter alleen maar erger en helemaal door vervolgens in een adem Heinrich Himmler te noemen. „Maar Marcia, komt je vorige tweet niet van wiki dan?”