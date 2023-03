Dennis Schouten in gezicht gestoken

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH, Instagram

Dennis Schouten is vrijdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in een bar in Enschede. De Roddelpraat-maker deelt het nieuws via Instagram en toont daarbij zijn gehavende gezicht. Op de foto’s is te zien dat Schouten een flinke snee in zijn wang heeft.