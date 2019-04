EO zoekt meezingers megakoor Matthäus Passion

Dit evenement in Rotterdam Ahoy moet volgend jaar op Goede Vrijdag te zien zijn op tv in een anderhalf uur durende special. Komende zomer wordt duidelijk of er genoeg animo voor is.

De omroep wil hiermee het paasverhaal en de culturele waarde van dit beroemde muziekstuk op een vernieuwende manier voor een groot publiek toegankelijk maken. Het is volgend jaar 150 jaar geleden dat de Matthäus Passion voor het eerst in Nederland werd uitgevoerd. Dat had plaats in Rotterdam.

Patrick van der Linden is aangetrokken als dirigent van Matthäus aan de Maas. Volgens de EO is het de eerste keer dat er een Matthäus Passion-koor van deze omvang in Nederland zal optreden. Zowel individuele deelnemers als hele koren kunnen zich aanmelden.