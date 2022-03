Pete Davidson gaat met Jeff Bezos de ruimte in

De 28-jarige Pete werd in januari voor het eerst met Bezos gezien. De twee gingen samen met Kim Kardashian en Lauren Sanchez, de partner van Bezos, uiteten in Los Angeles. „Pete is heel enthousiast”, zegt een bron dichtbij de komiek tegen Page Six. „Het contract is nog niet getekend, maar het lijkt erop dat dat wel gaat gebeuren. De laatste details worden nog besproken.”

Het is nog niet bekend wanneer Pete de ruimte in mag, maar waarschijnlijk gaat het nog dit jaar gebeuren. Davidson zou niet de eerste artiest zijn die de ruimte ingaat met Bezos. Zo ging de 90-jarige Star Trek-acteur William Shatner in oktober al mee een raket in.