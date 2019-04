Céline Dion is het nieuwe gezicht van L’Oréal Paris

„Ik ben echt in shock. Ik had nooit, nooit iets als dit verwacht”, vertelt zij aan People. „Ik heb nooit zelfvertrouwen gehad wat betreft mijn uiterlijk. Ik heb me nog nooit zo mooi, zo sterk gevoeld en ik denk dat het beste nog moet komen.”

Ze wil haar nieuwe zelfvertrouwen delen met de wereld. „Ik omarm mezelf nu en voel me vrij te doen wat ik wil, waar ik wil, wanneer ik wil.”

Het popicoon, die nog tot juni haar shows in Las Vegas heeft, sprak ook over de impact van trollen die aan bodyshaming doen. Na de dood van haar echtgenoot René Angélil in januari 2016 kreeg ze veel kritiek op haar ’magere’ verschijning. Zelf wijt ze haar gewichtsverlies aan haar balletroutine, die ze vier keer per week uitoefent met haar backup danser Pepe Muñoz. „Dansen heeft altijd in mijn DNA gezeten. Mensen zeggen dat ik een stuk dunner ben, maar ik werk hard. Ik hou ervan te bewegen en dat leidt automatisch tot gewichtsverlies.”

In januari gaf Céline Dion al een hint van haar nieuwe partnerschap: ze droeg toen in Parijs een sweater met de slogan van L’Oréal: I’m worth it.

Het schoonheidsmerk heeft de laatste tijd meerdere oudere beroemdheden omarmd: zo zijn daar Jane Fonda (81), Julianne Moore (58) en Andie MacDowell (60). Dat de markt veranderd is voor vrouwen op leeftijd, merkte ook supermodel Naomi Campbell: zij kreeg onlangs op 48-jarige leeftijd haar eerste beautycampagne voor het merk Nars, meldt Page Six.