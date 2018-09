Ere-Oscar voor Donald Sutherland

Sutherland speelde in zijn carrière mee in meer dan 140 films, waaronder Invasion of the Body Snatchers, Ordinary People en recentelijk de filmserie van The Hunger Games. De acteur werd vaak geprezen voor zijn werk, maar won nooit een Oscar.

In het verleden werkte hij samen met regisseur John Bailey, die nu voorzitter is van The Academy. Bailey won vier Oscars voor Ordinary People, maar Sutherland greep als hoofdrolspeler naast een prijs. „Hij is de man met een ongelooflijk onderscheidend oeuvre, met zoveel verschillende films, rollen en regisseurs waarmee hij werkte. Ongelooflijk dat hij nooit is genomineerd”, vindt de Academy-voorzitter.

Naast Sutherland krijgen ook schrijver-regisseur Charles Burnett, cameraman Owen Roizman en de Belgische regisseuse Agnes Varda een ere-Oscar. De uitreiking daarvan vindt plaats op 11 november tijdens het Governors Awards gala.