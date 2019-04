Frans Bauer maakt leugentje om bestwil

Leugentje om bestwil is geschreven door Jeff Weber en viel direct goed in de smaak bij Frans Bauer. „Jeff bood mij dit liedje aan en vanaf het moment dat ik het hoorde was ik verliefd op het nummer. Het is een echt feestnummer dat je niet meer uit je hoofd krijgt”, laat hij weten.

Daar zou hij zomaar gelijk in kunnen krijgen, want niet alleen Frans heeft al tientallen hits op zijn naam staan, ook Jeff blijkt al wat succesnummers te hebben geschreven. Zo schrijft hij voor diverse Nederlandse artiesten, onder wie zijn eigen moeder Marianne Weber, maar ook voor onder meer Grad Damen en Roxeanne Hazes. Tevens schreef hij de hit Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht voor John de Bever.

Leugentje om bestwil van Frans Bauer is vanaf vrijdag verkrijgbaar en te streamen via alle bekende streamingdiensten. De single, geproduceerd door Frans Bauer en Laurens van Wessel, is een voorproefje op Bauers nieuwe album dat in het najaar zal verschijnen.