André Hazes laat droom Djarno uitkomen

„Ik wil Radical bedanken voor een aantal mooie jaren, maar nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven”, schrijft hij bij een foto van hem en André op Instagram. „Een nieuwe stap. André Hazes, mijn droom komt uit om bij jou vast in dienst te gaan. Ben jou zo dankbaar dat jij mij deze UNIEKE kans biedt. Buiten het tourmanagement om nog meer mooie plannen gaan realiseren.”

Djarno speelde tot 2015 bij voetbalclub Ajax, maar toen André hem vroeg als tourmanager, besloot hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen en zijn neef en beste vriend te begeleiden tijdens optredens en concerten. Wel was hij wel nog werkzaam voor de kledinglijn Radical, maar ook daar komt nu dus een einde aan.