Dansen in de bioscoop met André Rieu

André in Cinemas – Shall We Dance? biedt naast de concertregistratie ook een exclusief kijkje achter de schermen, een exclusief interview met André Rieu tussen de coulissen en speciale verrassingen met bekende Nederlanders.

Live vanaf het eeuwenoude stadsplein in Maastricht brengt André, samen met een cast van ruim 100 dansers en het 60-koppige Johann Strauss Orkest met wie hij al meer dan 30 jaar de wereld rondtrekt, de wals tot leven tijdens een avond vol muziek en dans. Zoals André het zelf zegt: „Ik heb in 2019 opnieuw het genoegen mijn fans, via hun bioscoopschermen, in mijn woonplaats Maastricht te verwelkomen! Een magische beleving dat voor mij elk jaar weer een geweldig evenement is! Dit jaar wordt helemaal bijzonder omdat ik mijn lievelingsmuziek speel: de wals. Kom en luister mee naar An der schönen blauen Donau en vele andere verrassingen die we in de komende weken zullen aankondigen! Ik wil iedereen zien walsen in de gangpaden van de bioscoop!”

André Rieu kijkt ernaar uit het publiek te mogen ontvangen „in de plaatselijke bioscoop voor een onvergetelijke en unieke bioscoopervaring” op 27 en 28 juli.