Het was een uitstapje naar Omroep Max, maar inmiddels is Dionne Stax een vaste waarde in Van onschatbare waarde. De derde reeks van het onderhandelprogramma gaat morgenavond van start. Met opnieuw bijzondere en ontroerende verhalen achter de aangeboden objecten. „Ik kan mensen niet helpen, maar leef wel mee”, zegt de presentatrice.