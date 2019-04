Caroline Tensen tekent contract bij RTL

Peter van der Vorst, Directeur Content en Marketing bij RTL, kijkt uit naar de hernieuwde samenwerking: „Caroline is al heel lang een van de meest geliefde presentatrices van Nederland. Ik ben er heel blij mee dat ze weer terugkeert bij RTL. Ze hóórt echt bij ons. Ze is een warme, enthousiaste persoonlijkheid, die heel dicht bij de kijker staat. Naast de vertrouwde titels die ze gaat presenteren, zullen we uiteraard ook nieuwe formats met haar ontwikkelen. Welkom thuis Caroline!”

Ook Caroline Tensen is blij met de kansen die RTL haar biedt: „Toen Postcode Loterij Eén tegen 100 naar RTL ging, ben ik met de zender in gesprek gegaan over meerdere programma’s. Ik vind het ontzettend leuk dat deze titels er nu liggen. Ik heb er zin in om met Tijl Beckand en Ruben Nicolai Wie Ben Ik? te gaan doen. Het Spijt Me zit in mijn hart dus dat we dat nieuw leven inblazen vind ik echt geweldig. En dat ik daarnaast zo nu en dan aan de desk sta bij RTL Boulevard is echt de kers op de taart. Ik ben een blij mens!”