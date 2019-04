Belgische koning op werkbezoek in Estland

De Belgische koning werd in hoofdstad Tallinn ontvangen door president Kersti Kaljulaid om daarna het e-Estonia Briefing Centre te bezoeken. E-Estonia ontwikkelt met behulp van digitale technologie communicatiemethoden om de interactie tussen burgers, bedrijven en de overheid te bevorderen. Het laatste deel van het programma is een bezoek aan het Belgische militaire detachement in Tapa.

De NAVO is permanent aanwezig in de Baltische staten en Polen met vier internationale gevechtsgroepen. Het doel van het programma, zoals besloten tijdens de Warshau-top in 2016, is om de Oost-Europese NAVO-bondgenoten te beschermen. Dit als gevolg van de Russische annexatie van de Krim en de invasie van Oost-Oekraïne.