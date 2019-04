Peter R. de Vries kent Samson en Gert niet

„Wat zegt het over mij dat ik nog nooit van deze man heb gehoord?” vroeg Peter R. de Vries zich af in RTL Boulevard. Ook de in België en Nederland wereldberoemde hond Samson bleek de misdaadkenner niet te kennen.

Op sociale media werden direct na de bekentenis veel grappen gemaakt over het feit dat er eindelijk een onderwerp bleek te zijn waar de journalist niet over mee kon praten.