Suzan & Freek komen met theatertour

Na uitverkochte clubtours en festivals als Paaspop, Sziget in Boedapest, Concert at Sea, Tuckerville en Bierpop bracht het duo dit jaar hun aller eerste eigen single uit: Als Het Avond Is. De single groeide uit tot een enorme hit en schopte het tot bovenaan de Nederlandse Top 40. Als kers op de taart ontving het duo een gouden én platina plaat voor de single.

Vanaf september 2019 zoeken Suzan & Freek voor het eerst de theaters op voor een avond vol interactie met het publiek en persoonlijke anekdotes. Dat maakten zij bekend in RTL Boulevard. De voorstelling staat in het teken van de grootste meezingers tot nieuwe eigen muziek, waarbij de relatie tussen de twee highschool sweethearts centraal staat.

„Tot nu toe lijkt alles wel een droom. Wat is er mooier dan doen wat je het liefst doet, met degene die je het liefst bij je hebt? Wij voelen ons enorm gelukkig dat we dit mogen en kunnen doen. Nu is het tijd voor de volgende stap en we gaan hard werken om de droom van een toekomst met mooie eigen liedjes verder waar te maken. We kunnen dan ook niet wachten om in het najaar voor het eerst een theatertour te doen. Want de liefde voor muziek, blijft bij ons onverminderd groot.”