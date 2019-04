Lauren Conrad weer zwanger

„Het was moeilijk dit voor mezelf te houden! Ik ben super enthousiast om te melden dat onze familie dit jaar wordt uitgebreid!” schrijft Conrad bij een foto waarop ze liefdevol naar haar bolle babybuikje kijkt. Het is nog niet bekend wanneer ze haar tweede kindje verwacht.

Op 13 september 2014 trouwde Conrad na een relatie van tweeënhalf jaar met William Tell, de voormalig gitarist van de Amerikaanse rockband Something Corporate. Samen hebben zij al een zoontje, de 1-jarige Liam James.

Lauren is het bekendst van haar hoofdrol in de MTV-realityserie Laguna Beach: The Real Orange County en de daarvan afgeleide spin-offshow The Hills, over haar persoonlijke en professionele leven in de mode-industrie in Los Angeles. Conrad stopte na seizoen vijf met The Hills omdat ze naar eigen zeggen meer privacy wilde.