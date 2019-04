Hoger beroep Vlemmix vs Paay dient 9 april

Vlemmix gaat in hoger beroep in de zaak om de sekspop van tv-ster Paay die de Brabantse ondernemer op de markt wilde brengen. De rechter bepaalde eerder dat Vlemmix met zijn initiatief „beledigend en onnodig krenkend” was omdat hij Paay niet van tevoren op de hoogte had gesteld. Hij werd veroordeeld tot 2000 euro schadevergoeding, maar was het hier niet mee eens. Volgens Vlemmix staat hij in zijn recht om de sekspop op de markt te brengen. De Brabander herkende zich niet in het oordeel van de rechter dat hij schuld draagt aan het feit dat Paay zich gekwetst voelt. De ondernemer maakte ook een sekspop met zijn eigen afbeelding erop.

Afgelopen weekend liet Vlemmix nog aan Privé weten bereid te zijn het hoger beroep in te trekken. „Niemand wordt er echt blij van”, vertelt Johan over wat er tot nu toe allemaal is gebeurd. „Er is nooit een pop geweest!” De Brabantse ondernemer voegt daar aan toe ’geen enkele wroeging’ naar Patricia te hebben en haar een ’geweldig mens’ te vinden. „Ik hoop dat we er alsnog uitkomen, elkaar een hand geven en dan is het klaar.”

