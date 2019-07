Hilary Duff voelde zich alleen als jonge moeder

„Ik voelde me in het begin een beetje geïsoleerd, omdat ik geen vrienden had die ook al baby’s hadden”, vertelt Hilary. „Maar ik was al zo lang aan het werk, dat moeder worden een natuurlijke stap voor me was. Ik heb altijd al moeder willen worden, dat was mijn eerste prioriteit.”

De actrice was er klaar voor, maar was toch af en toe ook wel bang voor wat er komen ging. „Dat gebeurde alleen toen ik zwanger was. Toen dacht ik dingen als ’dit is echt, maar wat als er nou dit of dat gebeurt?’”

Hilary en haar toenmalige echtgenoot Mike Comrie werden in 2012 ouders van Luca. Inmiddels is de Lizzie McGuire-actrice verloofd met Matthew Koma en heeft ze met hem ook een dochtertje, Banks.