Prinses Astrid neemt kijkje bij Voedselbank

Prinses Astrid van België heeft dinsdag in het kader van het dertigjarig bestaan van de Voedselbanken in België een regionale afdeling in Kuurne bezocht. Ze kreeg er een rondleiding in de magazijnen en koelcellen, meldt Belga. Ook maakte de zus van koning Filip kennis met enkele vrijwilligers, die wekelijks kilo’s voedsel inzamelen en klaarzetten.