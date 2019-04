Justin Bieber zegt sorry voor 1 april-grap

Bieber plaatste op 1 april een foto van een echo op zijn Instagram, gevolgd door een kiekje van zijn vrouw Hailey die door een arts onderzocht wordt. Uiteindelijk bleek het echter om een grapje te gaan dat hij bekend maakte met een foto van diezelfde echo met daarin een puppy gefotoshopt. Zijn volgers konden zijn grap echter niet waarderen en vinden het respectloos dat Justin zo omgaat met een gevoelig onderwerp als een zwangerschap.

„Er zullen altijd mensen zijn die zich beledigd voelen, er zijn ook mensen die gewoon niet goed om kunnen gaan met grapjes. Ik ben een grappenmaker en het was 1 april”, begint Justin zijn verhaal. „Ik wilde helemaal niet ongevoelig zijn voor mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Veel mensen die ik ken, vertellen hun ouders op 1 april dat ze zwanger zijn om een grote reactie uit te lokken”, gaat hij verder.

Toch wil Justin wel zijn excuses aanbieden. „Ik zal me toch verontschuldigen en de verantwoordelijkheid nemen en sorry zeggen tegen mensen die beledigd waren. Ik wil echt niet dat iemand gekwetst wordt door een grap”, benadrukt hij. „Het is alsof ik taart in het gezicht van mijn kleine zusjes heb geduwd op haar verjaardag. Ik dacht dat ze zou lachen, maar ze moest huilen. Je weet soms gewoon niet wat iemands gevoelens zal kwetsen. Ik wil hiermee een taart in het gezicht niet vergelijken met een zwangerschap, maar wel het beeld te schetsen dat je nooit weet wat iemans zal beledigen. Sommigen hebben misschien gelachen, maar sommigen waren beledigd ... Ik denk dat je met grappen soms die gok moet wagen.”

Justin krijgt dit keer veel steun op zijn bericht en fans vinden zelfs dat hij zich helemaal niet hoeft te verontschuldigen omdat het nou eenmaal 1 april was en ’mensen altijd wel iets hebben om te klagen’.