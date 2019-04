Sven Ratzke wil geen BN’er worden via tv-quizzen

„Het programma was nooit bedoeld als tribute”, beklemtoont de Nederlands-Duitse performer. „Ik wilde het publiek meenemen in het universum van Bowie, in zijn werk waarmee hij in de jaren zeventig en tachtig doorbrak. Het was bijna een lsd-trip vol maffe verhalen over het mysterie dat Bowie om zichzelf heen had gebouwd.”

Komend seizoen volgt er een tweede, veel persoonlijker voorstelling met Bowie als basis, Where are we now. Ditmaal wil Ratzke een beeld schetsen van de Britse zanger als grote songwriter en poëet. „Na Starman wist ik direct dat ik nog niet klaar was met Bowie. De laatste twee albums gingen enorm de diepte in. Terugkerende thema’s in zijn nummers als vergankelijkheid, liefde en de dood breng ik aan het licht met verhalen die tussen fantasie en werkelijkheid balanceren. Het is een ode aan de mythische, innovatieve en theatrale popster.”

Van New York tot Assen

Ratzke toert al jaren over de hele wereld met zijn voorstellingen. Het maakt volgens de performer geen groot verschil of hij nou in Joe’s Pub in New York staat of in theater De Kolk in Assen. „Sommige collega’s stellen dat het meer bevrediging geeft om op een groot podium in een grote stad te staan”, stelt de performer. „Je weet dat je in Drenthe niet de hysterische reacties krijgt van Amerikanen, Drenten zijn veel ingetogener. Maar de dankbaarheid is vaak veel groter als de show net zo goed uitpakt. Je bokst toch snel tegen bepaalde vooroordelen op: ’hij zal wel arrogant zijn want hij stond vorige week nog in Sydney’.”

De alleskunner is geen man om keuzes te maken. Ratzke speelt de ongenaakbare diva maar breekt dat beeld direct weer af met een flinke dosis zelfspot. Al ver voordat de genderdiscussie doorbrak, bewoog hij zich heel bewust tussen man en vrouw in. En ook als het gaat om zijn twee nationaliteiten, kent hij geen nadrukkelijke voorkeur.

Geen BN’er via televisie

„Zowel in Berlijn als in Amsterdam voelt het als thuiskomen”, vertelt hij tijdens een korte Nederlandse pauze in zijn drukke tourschema. „Beide landen zitten in mij. Nederlanders zijn over het algemeen erg amicaal en hartelijk, Duitsers zijn toch vaak wat formeler. Maar wat ik in Duitsland erg waardeer, is dat hoge kunsten op een veel hoger plan staan.”

„In Nederland is minder respect voor de podiumkunsten.” Hoewel Ratzke inmiddels een harde kern van trouwe fans heeft opgebouwd, blijft zijn roem in Nederland toch achter op die in Duitsland. „In Nederland word je alleen een echte BN’er als je veel optredens in televisiequizzen doet”, verontschuldigt de zanger zich bijna. „Daar kan ik niet zoveel mee. In Duitsland kan je een grote ster worden puur omdat je in het theater mooie voorstellingen maakt.”